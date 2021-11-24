В Киеве проходит митинг противников вакцинации от COVID-19

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Киева возле Рады начался митинг противников обязательной вакцинации от COVID-19 и карантинных мер, сообщает аналитический портал "Слово и дело".

По информации СМИ, акция началась в 10.00. У здания Рады собралось несколько сотен человек.

Как сообщает ТАСС, митингующие держат флаги Украины, плакаты с надписями: "Нет обязательной вакцинации", "Нет действиям против воли человека". Они требуют от властей выполнять нормы конституции и не ограничивать их в праве выбора относительно вакцинации.

Организатором акции выступило движение противника обязательной вакцинации Остапа Стахива "Права человека", которого 18 ноября суд во Львове отправил на два месяца под арест. По версии следствия, его движение под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталось дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Участники митинга в Киеве также требуют его освобождения.

3 ноября под стенами Верховной рады уже проходила аналогичная демонстрация. Участники акции обвиняли власть в нарушении конституционных прав, требовали "запретить принудительную медицину", не отстранять от работы тех, кто не вакцинировался, вернуть очное образование для детей и снять карантинные ограничения. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко тогда назвал их позицию "насмешкой над медиками и над семьями, которые потеряли своих родных из-за ковида". Он подчеркивал, что в реанимациях этот настрой быстро исчезает, а поддельные сертификаты о вакцинации перестают работать.

По последним данным, общее число зарегистрированных на Украине случаев заражения коронавирусом за все время пандемии достигло 3 367 461, скончались от осложнений 82 913 пациентов. Обе дозы вакцины получили около 10,2 млн из 41 млн жителей страны.-0-