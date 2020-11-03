В Киеве проходят акции протеста, полиция усилила меры безопасности

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве проходят акции протеста возле Верховной рады, а также возле Конституционного суда. В связи с этим полиция усилила меры безопасности, сообщает РБК-Украина.

По информации пресс-службы полиции, сотрудники подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

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Отмечается, что к зданию парламента вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

Также у здания Верховной рады устроили протест владельцы "евроблях". Они требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступном растаможивании автомобилей.

В то же время у здания Конституционного суда Украины проходят акции протеста в защиту языкового закона. Сегодня суд планирует в закрытом режиме рассмотреть дело о конституционности закона о языке.-0-