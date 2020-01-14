В Киеве произошел прорыв теплосети, пострадали 10 человек

14 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza произошел прорыв теплосети, пострадали 10 человек.

Инцидент произошел вечером 13 января. Из-за порыва трубы теплотрассы под асфальт провалилось маршрутное такси. Спасатели эвакуировали четырех пассажиров маршрутки, а также трех граждан из троллейбуса, который стоял рядом и оказался в паровой завесе.

Фото dsns.gov.ua

Горячая вода из теплосети попала также в магазин "Ашан" и в торгово-развлекательный центр Ocean Plaza, частично затопив его.

По данным ГУ ГСЧС Украины в Киеве, троим пострадавшим помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице.-0-

Фото dsns.gov.ua