В Киеве произошла потасовка митингующих предпринимателей с полицией

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотен предпринимателей, которые митингуют против карантина и введения кассовых аппаратов с начала 2021 года, пытались прорваться в здание Верховной рады в Киеве. Вследствие этого произошла потасовка с полицией, сообщает ТАСС.

Акции протеста начались после того, как Верховная рада отклонила законопроект об отсрочке на год применения кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей, а также проект постановления о рекомендации правительству отменить карантин выходного дня.

В настоящее время здание правительства заблокировано. Предприниматели заявили о продолжении акции до выполнения их требований: отсрочка внедрения кассовых аппаратов и отмена жестких карантинных ограничений в выходные. Сегодня утром протестующие также перекрывали улицу Грушевского в центре Киева. Как сообщили в полиции, на данный момент задержанных нет, информация о пострадавших уточняется.

Правительство Украины 11 ноября ввело карантин выходного дня. Предварительно три недели подряд по субботам и воскресеньям будет запрещен прием посетителей в барах, ресторанах, кафе и других заведениях. На выходных смогут функционировать лишь те магазины, где не менее 60% площади отведено для продуктов, топлива, медицинских товаров, ветеринарных препаратов и кормов. Полноценно смогут работать кредитные учреждения и автозаправки. Это решение повлекло массовые протесты украинцев в большинстве регионов, а в ряде городов и вовсе отказались его выполнять.

Во вторник в стране зафиксировано почти 12 тыс. новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших к этому времени составило 557 657 человек.-0-