В Киеве произошла стрельба возле супермаркета

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве возле одного из супермаркетов произошла стрельба, в результате чего был ранен мужчина, сообщает РБК-Украина.

В ночь с 20 на 21 мая между группой мужчин и прохожим возник конфликт. У последнего с собой оказался целый арсенал оружия: два травматического, одно боевое, а также ножи. Неизвестный начал стрелять в одного из мужчин, прострелив ему ногу.

Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую, стрелок вскоре был задержан. Причины инцидента устанавливаются.-0-