В Киеве произошли столкновения протестующих предпринимателей с полицией

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве возле здания Верховной рады произошли столкновения протестующих предпринимателей с полицией, сообщает РБК-Украина.
Столкновения начались после того, как полиция попыталась оттеснить участников акции протеста от стен Верховной рады.
В настоящее время предприниматели заблокировали ул.Грушевского. Происходят задержания, полицейские пытаются оцепить толпу. Протестующие бросают в силовиков транспаранты и куриные яйца.
Украинские предприниматели требуют от депутатов принять законопроект об отмене обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса.
В конце января в результате столкновений предпринимателей с полицией возле Верховной рады пострадали более 20 человек, в том числе и силовики. Возбуждены уголовные дела.-0-