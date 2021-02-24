В Киеве произошли столкновения протестующих с полицией, пострадали десятки человек

24 февраля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве в результате столкновений во время акции протеста пострадали десятки человек, в том числе 27 полицейских.

Акция протеста прошла перед офисом президента Владимира Зеленского и была организована в поддержку заключенного одесского активиста Сергея Стерненко. В ней приняли участие более 2000 человек. За порядком следили полицейские и военнослужащие.

По информации правоохранителей, во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечания полицейских они не реагировали, и словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. 24 человека были задержаны полицией.

Столкновения завершились ближе к полуночи. Однако участники акции анонсировали бессрочный протест. Активисты, в частности, заявили, что в субботу, 27 февраля, в 12.00 состоится всеукраинская акция протеста, которая продлится "до освобождения всех политзаключенных, включая Стерненко".

Приморский районный суд Одессы 23 февраля признал Стерненко виновным в похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия и приговорил к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. До обжалования приговора ему избрали мерой пресечения содержание под стражей. Стерненко отрицает свою причастность к похищению и настаивает на политической мотивированности дела.

Массовые акции в поддержку Стерненко прошли вечером 23 февраля во многих городах Украины, в том числе в Одессе, Львове, Харькове.-0-