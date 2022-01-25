В Киеве протестующие предприниматели пытаются ворваться в здание Верховной рады

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве у здания Верховной рады проходит акция протеста предпринимателей. Митингующие пытаются ворваться в здание, в результате происходят столкновения между предпринимателями и полицией. Об этом сообщает РБК-Украина.

Несколько сотен представителей малого и среднего бизнеса требуют принять законы, которые упростят их работу, в частности, отменить обязательное использование кассовых аппаратов. "Идем к власти, если она не идет к народу", - скандирует участники акции.

Правоохранителям пока удается сдерживать толпу протестующих предпринимателей. Все выходы и входы парламента закрыты. Сообщается, что из-за угрозы прорыва митингующих в здание депутатов Рады эвакуировали через подземный переход. Полиция применила слезоточивый газ, известно также о нескольких задержанных. На данный момент движение в центре Киева ограничено.-0-