В Киеве протестуют предприниматели

22 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Возле Киевской городской государственной администрации протестуют предприниматели. В акции принимают участие около 500 человек.
Предприниматели выступают против проекта решения Киевсовета "О некоторых вопросах размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в Киеве". Они протестуют против новых правил размещения МАФов (малых архитектурных форм. - Прим. БЕЛТА). Участники акции держат плакаты: "Малый бизнес против мафии Кличко", "Кличко, не отбирай у меня последнее", "Господин президент, помогите спасти бизнес от мафии Кличко".
Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец сообщил, что принятие этого решения позволит за несколько лет убрать киоски, которые мешают и создают неудобства киевлянам.-0-