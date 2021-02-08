В Киеве протестуют против закрытия телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве проходит акция протеста из-за закрытия телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK, сообщает РБК Украина.

Люди протестуют возле конгрессно-выставочного центра "Парковый", где сейчас проходит международный форум "Украина 30".

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что в районе митинга ограничено движение. Сейчас ситуация спокойная, проходит мирный протест.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также их владельца - народного депутата Тараса Козака. По состоянию на утро 3 февраля вещание телеканалов было прекращено. Санкции будут действовать 5 лет.-0-