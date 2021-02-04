В Киеве радикалы пикетируют телеканал "НАШ"

4 февраля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве почти полсотни представителей ультраправых организаций "Правый сектор", С-14 штурмуют телеканал "НАШ".

Как сообщает корреспондент Укринформа, пикетчики требуют закрытия телеканала, который, по их словам, является "рупором ФСБ".

Участники акции в основном молодые ребята в балаклавах, которые ведут себя агрессивно, провоцируют полицейских, устраивают потасовку. Полиция применила слезоточивый газ. В настоящее время известно о пяти задержанных.

В то же время руководитель С-14 Евгений Карась сообщил Укринформу, что акция "планировалась мирной".

Как сообщает корреспондент Укринформа, президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также их владельца - народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и "112" было прекращено.

Украинские чиновники, ряд общественных организаций выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что решение о наложении санкций против Тараса Козака и ряда телеканалов не является наступлением на свободу слова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил в декабре 2020 года предупреждение телеканалу "НАШ" за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.-0-

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