В Киеве с 1 мая ослабят карантин

28 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Власти Киева приняли решение ослабить локдаун в столице с 1 мая. В городе возобновят работу рестораны и торговые центры, а транспорт вернется к привычному графику. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мер в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и выводе столицы из "красной" зоны", - отметил Виталий Кличко.

По его словам, с 1 мая весь общественный транспорт возобновит перевозки пассажиров в привычном режиме, но с соблюдением определенных ранее противоэпидемических требований. "Однако призываю жителей столицы пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости", - подчеркнул глава города.

По данным Минздрава Украины, в стране за прошедшие сутки выявили 9590 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за прошедший день 20 062 человека, скончался 441 пациент. Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 2 047 838 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составило 43 391.-0-