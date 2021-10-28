В Киеве с 1 ноября ужесточат карантинные ограничения

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В украинской столице в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции с 1 ноября ужесточат карантинные ограничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на срочный брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что массовые мероприятия, ТРЦ, гостиницы, спортзалы, заведения общественного питания, а также ряд госучреждений теперь можно будет посещать только при наличии отрицательного ПЦР-теста или COVID-сертификата. Дети и подростки смогут посещать торговые центры только с родителями, имеющими указанные документы.

Общественный транспорт в столице закрывать не будут, но ездить на нем смогут также только пассажиры, имеющие отрицательный результат теста на коронавирус или COVID-сертификат. Транспорт в Киеве будет работать в обычном режиме, но с соблюдением масочного режима. Вместе с тем вводится требование к числу пассажиров - их должно быть не больше, чем посадочных мест.

На сегодняшний день Киев находится в оранжевой зоне карантина. Однако на сайте Минздрава Украины указано, что в городе три дня подряд превышены два показателя по распространению коронавируса. Это является условием для перехода города в красную зону.

Ранее сообщалось, что Украина обновила суточный прирост по числу заражений COVID-19. 27 октября в стране подтвердили 26 071 новый случай заражения и 576 смертей. Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 2 957 359 случаев заболевания коронавирусом, число летальных исходов составило 69 854.-0-