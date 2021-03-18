В Киеве с 20 марта усилят карантин

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина.

С 20 марта в Киеве будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ. Будет запрещено проведение массовых мероприятий, кафе и рестораны будут работать исключительно навынос.

Из-за ситуации с COVID-19 весенние каникулы в городе начались раньше - с 18 марта.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что ситуация в Киеве очень сложная. По его словам, в больницах находятся свыше 3,5 тыс. человек, из которых 71% в тяжелом состоянии.

Сообщается также, что в стране за минувшие сутки выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала года - 15 053.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов сказал, что Киев близок к "красной" зоне карантина.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Украине превысило 1 553 659. Число летальных исходов составило 30 811.-0-