В Киеве таксисты вышли на митинг

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве проходит всеукраинский митинг таксистов. Водители требуют от компаний-агрегаторов повысить минимальные тарифы на перевозку и снизить размер комиссии за свои услуги, сообщает телерадиокомпания "Суспильне".

Митинг начался около 9.00 по местному времени на улице Борщаговской.

Как заявил один из протестующих, 14 февраля водители не будут выходить на работу. "Забастовка по всей Украине. Многие города столкнулись с этой проблемой, как и в Киеве, из-за чего, к сожалению, пассажиры не смогут заказать машину", - заметил мужчина.

Причиной забастовки послужило то, что компании-агрегаторы забирают у водителей от 17% до 25% комиссии от стоимости заказа, а с учетом стоимости топлива и обслуживания автомобиля, в случае размера минимального тарифа в 45-50 гривен водителю остается только около 10 гривен заработка. Отмечается, что стоимость минимального заказа для нормального заработка должна составлять около 75 гривен.

К протестам присоединились таксисты, работающие с компаниями Uber, Bolt, Uklon, "838" и другими.-0-