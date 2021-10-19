В Киеве ветераны-афганцы проводят митинг у офиса Зеленского

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве проходит акция Украинского союза ветеранов Афганистана. С утра участники собрались на митинг у стен офиса президента Владимира Зеленского, сообщает украинская газета "Вести"

Собравшиеся выдвинули несколько требований к властям, среди которых личная встреча с президентом Украины. Они также убеждены, что руководители Минсоцполитики, Минздрава, Минкультуры и Министерства по делам ветеранов Украины должны быть освобождены от занимаемых ими должностей

Кроме того, участники митинга требуют пересмотра в Верховной раде некоторых законопроектов, которые, по их мнению, сужают социальную защиту ветеранов войны и военной службы, унижают их честь и достоинство. Присутствующие также требуют введения государственного медстрахования ветеранов войны, стопроцентной медпомощи им и обеспечения жильем.

Как отмечает издание, митинг проходит мирно, однако полиция следит за порядком в районе офиса президента.-0-