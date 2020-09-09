В Киеве взорвалась цистерна для перевозки газа

9 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве на территории предприятия, занимающегося торговлей топливом, взорвалась цистерна для транспортировки газа. В результате один человек погиб, еще один травмирован.

Предварительно установлено, что взрыв автоцистерны произошел во время проведения сварочных работ. После взрыва горения не последовало, уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия погиб 52-летний мужчина, а 33-летнего мужчину госпитализировали с различными травмами.

Сотрудники полиции на месте происшествия проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства инцидента.-0-