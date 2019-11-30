В Киеве взорвали отделение банка

30 ноября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В отделении "Ощадбанка" на улице Энтузиастов в Киеве взорвали банкомат с помощью газо-воздушной смеси, сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября. Взрывной волной отнесло обломки, стеклянная витрина вылетела наружу. "В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Энтузиастов произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи и взрывотехники. Работники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи камер видеонаблюдения. В результате взрыва повреждена внутренняя отделка финансового учреждения", - говорится в сообщении полиции.

Согласно предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники взорвали банкомат с помощью газо-воздушной смеси. "Забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сумма ущерба устанавливается", - добавили в полиции.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.-0-