В Киеве заявили об угоне украинского самолета в Кабуле

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24 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан Украины из Кабула, захватили неизвестные люди и угнали его в Иран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин."В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - рассказал Евгений Енин.Напряженная обстановка возникла в аэропорту Кабула после того, как боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в столицу и в течение нескольких часов установили над ней полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Сразу несколько стран начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств.-0-