В Киеве закроют детсады, школы и введут спецпропуска для поездок на общественном транспорте

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Киева с 5 апреля закрывают детские сады и школы из-за ухудшения эпидситуации в городе, а в общественном транспорте вводятся спецпропуска. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко на своей официальной странице в Facebook.

"С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров, то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководители учреждений и предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Заведения общественного питания смогут работать только навынос или с доставкой. Продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля", - говорится в сообщении.

Мэр Киева обратился к правоохранителям с просьбой контролировать соблюдение гражданами противоэпидемических правил.-0-