В Киеве закрыли три станции метро из-за дебатов Порошенко и Зеленского

19 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве в связи с проведением дебатов между кандидатами в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" были закрыты станции метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Льва Толстого". Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

"В настоящее время все три вышеуказанные станции ("Олимпийская ", " Дворец спорта ", "Льва Толстого") закрыты на вход и выход. Станции "Дворец спорта" и "Льва Толстого" будут работать только как пересадочные на другую ветку метрополитена ", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до окончания запланированных мероприятий на НСК "Олимпийский".

Как сообщалось, 19 апреля в 19 часов на стадионе "Олимпийский" должны состояться дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.-0-