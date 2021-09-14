В Киеве "заминировали" колледж, эвакуировали студентов и учителей

14 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве "заминировали" колледж, более 100 человек были эвакуированы.

Киевские полицейские проверяют информацию о заминировании учебного заведения в Подольском районе столицы. Отмечается, что сегодня около 8.30 в полицию поступила информация о заминировании столичного колледжа, расположенного в переулке Звездном.

Для проверки на место происшествия выехали полицейские и представители всех профильных служб. На данный момент на месте работают эксперты-взрывотехники вместе с кинологами и служебными собаками, которые тщательно осматривают помещения здания и прилегающую территорию на предмет выявления взрывных устройств или других опасных предметов.

Ранее "Киев оперативный" в Telegram сообщил, что утром 14 сентября правоохранителям поступило сообщение о заминировании Киевского института бизнеса и технологий в Подольском районе столицы.-0-