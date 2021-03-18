В Киеве "заминировали" семь станций метро

18 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве поступило сообщение о минировании семи станций метро. Как передает Укринформ, об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении метрополитена.

Закрыты станции метро: "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота", "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого", "Площадь Независимости", "Крещатик", "Академгородок", "Красный хутор", "Героев Днепра".

В Киеве регулярно поступают сообщения о минировании станций метро и других транспортных объектов.-0-