В Киеве "заминировали" здание горсовета и потребовали выкуп в размере 0,5 биткоина

6 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета с требованием выкупа в размере 0,5 биткоина (около $17 215). Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в Facebook.

"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина", - написал он.

По словам чиновника, принято решение о частичной эвакуации из здания работников и гражданских лиц. "Уверен, что эта история снова выдумана. Однако жизнь и здоровье людей остаются приоритетом", - написал Бондаренко.-0-