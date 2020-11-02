В киевском Дворце спорта разворачивают госпиталь для больных COVID-19

2 ноября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Министерство здравоохранения Украины начало развертывание мобильного госпиталя во Дворце спорта в Киеве. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он также рассказал о требованиях к таким учреждениям. "Подобные госпитали должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия. То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала ", - сказал чиновник.

По словам Виктора Ляшко, сейчас уже определено, какое количество оборудования нужно для мобильного госпиталя. В то же время Ляшко отметил, что проблема заключается не столько в снабжении оборудованием, сколько в обеспечении медицинскими кадрами.

В Киеве подтверждено 38 745 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 507. В целом в Украине по состоянию на 2 ноября лабораторно подтверждено 402 194 случая COVID-19, из них за сутки - 6 754.-0-