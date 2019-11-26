В кинотеатре в Великобритании подростки устроили массовую драку

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бирмингэме в кинотеатре произошла массовая драка подростков, в которую пришлось вмешаться полиции. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел во время мультфильма "Холодное сердце-2", на сеансе находились семьи с детьми. Беспорядки привели к эвакуации зрителей. По информации полиции, в стычке принимали участие до сотни подростков. Некоторые были вооружены мачете.

Семеро правоохранителей получили легкие ранения в столкновениях с толпой. Причина беспорядков устанавливается. По мнению следователей, речь идет об организованном столкновении двух враждебных друг другу группировок.

Отмечается, что для восстановления порядка полиция применила шокеры и привлекла служебных собак. Пятеро подростков задержаны. Администрация кинотеатра была вынуждена закрыть его до конца вечера.-0-