В Кишиневе горит Национальная филармония

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24 сентября, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. В Кишиневе произошел пожар на крыше Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. На месте работают 10 пожарных бригад.
В полдень в экстренные службы поступил звонок о пожаре. По данным Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям, в 14.15 обрушился потолок главного зала здания Национальной филармонии.
Тушение пожара осложняется тем, что конструкция крыши сделана из глины и древесных материалов. Сообщения о пострадавших не поступали, причины происшествия будут уточняться.-0-