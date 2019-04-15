В Китае 10 рабочих фармпредприятия погибли из-за отравления угарным газом

15 апреля, Цзинань /БЕЛТА - Синьхуа/. В восточнокитайском городе Цзинань из-за отравления угарным газом погибли 10 человек, еще 12 пострадали. Об этом сообщили местные власти.
Инцидент произошел 15 апреля в 15.37 по местному времени на фармацевтической фабрике Qilu Tianhe Pharmaceutical при проведении сварочных работ, по причине которых началось задымление.
8 человек, проводивших ремонтные работы, погибли на месте, еще двое скончались в ходе оказания скорой помощи.
Причины происшествия расследуются.-0-
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