В Китае 10 рабочих фармпредприятия погибли из-за отравления угарным газом

15 апреля, Цзинань /БЕЛТА - Синьхуа/. В восточнокитайском городе Цзинань из-за отравления угарным газом погибли 10 человек, еще 12 пострадали. Об этом сообщили местные власти.

Инцидент произошел 15 апреля в 15.37 по местному времени на фармацевтической фабрике Qilu Tianhe Pharmaceutical при проведении сварочных работ, по причине которых началось задымление.

8 человек, проводивших ремонтные работы, погибли на месте, еще двое скончались в ходе оказания скорой помощи.

Причины происшествия расследуются.-0-