В Китае 12 человек погибли в результате крушения судна

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 человек погибли и еще четверо пропали без вести в результате крушения рыболовецкого судна, произошедшего сегодня утром в акватории города Чжоушань провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на провинциальный центр поисково-спасательных операций на море.

В 4.28 в центр поступила информация о том, что зарегистрированное в соседней провинции Цзянсу рыболовецкое судно с 20 членами экипажа на борту затонуло примерно в 100 морских милях к востоку от района Чжуцзяцзянь.

Спасатели нашли и достали из воды 16 членов экипажа затонувшего судна, однако спасти жизни 12 из них им не удалось.

Поисково-спасательные работы продолжаются.-0-