В Китае 13 шахтеров найдены живыми после 80 часов нахождения в ловушке

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На затопленной шахте в китайской провинции Сычуань найдены живыми 13 работников. Они находились в ловушке более чем 80 часов, сообщает Синьхуа.

Спасательные работы начались на шахте Шанмушу в городском округе Ибинь днем 14 декабря после ее затопления. По состоянию на 17 декабря, пять человек в результате происшествия погибли и 13 считались пропавшими без вести. Все это время поисково-спасательная операция не прекращалась ни на минуту. Утром 18 декабря все 13 работников шахты были подняты на поверхность.

На место происшествия были отправлены 14 машин скорой помощи и 62 медицинских работника. За каждым шахтером закрепили отдельную медицинскую бригаду. О состоянии здоровья угольщиков пока не сообщается.

В спасательной операции были задействованы более 250 человек. По словам экспертов, место происшествия находилось примерно в 10 км от входа в шахту. На затопленном участке шахты все системы электроснабжения, связи и вентиляции были повреждены и, кроме того, существовал риск утечки газа. Все это серьезно осложняло работу спасателей.-0-

Фото Синьхуа