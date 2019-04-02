В Китае 23 ребенка отравились в детском саду нитритом натрия

2 апреля, Чжэнчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайской провинции Хэнань 23 ребенка отравились в детском саду, сообщают местные власти.

Согласно результатам предварительного расследования, причиной отравления стал нитрит натрия, добавленный воспитателем в еду. Подозреваемый задержан, идет следствие.

Нитрит натрия - это пищевая добавка, используемая в изделиях из мяса и рыбы. В больших количествах он может быть токсичен для людей и животных.

Восемь детей, включая одного ребенка с тяжелыми симптомами, были госпитализированы для обследования и наблюдения. Остальных отпустили домой.-0-