В Китае 23 ребенка отравились в детском саду нитритом натрия

2 апреля, Чжэнчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайской провинции Хэнань 23 ребенка отравились в детском саду, сообщают местные власти.
Согласно результатам предварительного расследования, причиной отравления стал нитрит натрия, добавленный воспитателем в еду. Подозреваемый задержан, идет следствие.
Нитрит натрия - это пищевая добавка, используемая в изделиях из мяса и рыбы. В больших количествах он может быть токсичен для людей и животных.
Восемь детей, включая одного ребенка с тяжелыми симптомами, были госпитализированы для обследования и наблюдения. Остальных отпустили домой.-0-
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