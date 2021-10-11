В Китае автобус с пассажирами упал в реку

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с рабочими сталелитейной компании Jingye Group сошел с трассы и упал в реку в провинции Хэбэй на севере КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По сведениям телеканала, авария произошла в районе города Шицзячжуан около 7.00 по местному времени. В этот момент в салоне транспортного средства находился 51 человек, из них 38 удалось спасти. Поиски остальных продолжаются. На данный момент пропавшими без вести числятся 13 человек.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и спасатели.-0-