В Китае более 140 млн детей привиты от COVID-19

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае более 140 млн детей в возрасте от 3 до 11 лет получили прививку от COVID-19, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Число вакцинированных детей возрастом от 3 до 11 лет превысило 140 млн", - сказал главный специалист программы иммунизации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацин.

Он отметил, что при вакцинации детей частота наблюдаемых у них побочных эффектов ниже, чем у взрослых, в основном это выражается в повышении температуры и боли в месте укола.

В Китае начали прививать от COVID-19 детей данной возрастной группы в октябре 2021 года.-0-