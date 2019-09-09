В Китае более 455 тыс. человек находятся в зоне риска из-за тайфуна "Линлин"

9 сентября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Более 455 тыс. жителей провинций Цзилинь и Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, а также Чжэцзян в восточной части страны оказались в зоне повышенного риска из-за тайфуна "Линлин", сообщает Министерство по управлению в чрезвычайных ситуациях Китая.

По данным ведомства, власти уже эвакуировали более 2,8 тыс. человек. В зону бедствия направлены спасатели и сотрудники межведомственных рабочих групп.

В настоящее время тайфун "Линлин" продолжает движение по территории Китая. Согласно последним сведениям, на северо-востоке страны стихия в общей сложности разрушила 44 дома, более 460 были повреждены, уничтожены свыше 215 тыс. га посевов, что привело к прямым экономическим потерям в размере 930 млн юаней (около $131 млн).-0-