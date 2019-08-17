В Китае более 85 тыс. человек оказались в зоне тайфуна "Лекима"

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской провинции Цзилинь в зоне тайфуна "Лекима" оказались более 85 тыс. человек, сообщает агентство "Синьхуа".
Стихия затронула большую часть провинции. В результате мощных ливней затоплены более 25,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Урожай на территории более чем 1,2 тыс. га полностью уничтожен.
Кроме того, из-за ливней обрушились около 250 жилых зданий. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии оценивается в $12,6 млн.
Власти предприняли меры для предотвращения ЧП в результате локальных наводнений и оползней, в частности, прекращены работы на шахтах и рудниках.-0-
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