В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 259

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило 11,7 тыс. человек, умерли 259 жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По статистике, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 7,1 тыс. случаев инфицирования, 249 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцзян (537 человек), Гуандун (436) и Хэнань (352 случая, два со смертельным исходом).

В Пекине уже выявлено 139 инфицированных (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 59 человек, из них два умерли. Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее количество случаев заражения, Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район. Вспышка зарегистрирована во всех основных территориальных единицах страны.

Кроме того, первый случай заболевания подтвержден в Испании. Пациент находится на острове Гомера (автономное сообщество Канарские острова). А американские власти подтвердили в стране седьмой случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом. Инфицированный в штате Калифорния, ранее он посещал город Ухань.

ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.-0-