В Китае число жертв коронавируса достигло 3136

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 754, из них 3136 пациентов скончались, почти 60 тыс. излечились и выписаны из больниц. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР.

Госкомитет получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 754 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 17 721 человек, из них 4 794 человека находятся в тяжелом состоянии, 59 897 человек выписаны из больниц, 3136 скончались.

За последние сутки по всей стране были выявлены 19 новых случаев заражения, из больниц выписали 1297 человек, скончались 17 (все в провинции Хубэй), зарегистрированы еще 36 случаев с подозрением на коронавирус.-0-