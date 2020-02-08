В Китае дали официальное название коронавирусу

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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая представили временное официальное название нового заболевания, которое ранее стало известным как коронавирус 019-nCoV. Согласно сообщению Госкомитета по здравоохранению Китая, теперь оно будет называться NCP - "новая коронавирусная пневмония".
Такое название будет применяться в официальных сводках. Госкомитет не исключает, что в будущем это название могут изменить.
Заболевание впервые было диагностировано в столице провинции Хубэй городе Ухане. NCP уже унесла жизни 722 человек, число зараженных - более 30 тыс. человек.-0-