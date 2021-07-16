В Китае детям не разрешат посещать школы при отсутствии прививки от COVID-19 у родителей

Фото Getty Images

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные органы власти в китайских провинциях Гуанси, Цзянси и Хэнань заявили, что в сентябре учащимся не разрешат вернуться в школу, если вся их семья не будет полностью вакцинирована, сообщает ВВС. "Те, кому еще не сделали прививку, должны поторопиться и сделать ее, чтобы не помешать возвращению вашего ребенка в школу", - говорится в объявлении в городе Бейлиу провинции Гуанси. В провинции Шэньси также заявили, что людям необходимо пройти вакцинацию для посещения общественных мест, таких как больницы, супермаркеты, отели, рестораны и развлекательные заведения. В северной провинции Хэбэй учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет не смогут вернуться в школу, если они не будут полностью вакцинированы. Сроки обязательной вакцинации различаются в китайских городах, но в большинстве крайний срок - конец июля. Эти объявления вызвали негативную реакцию в Интернете, пользователи Сети назвали их несправедливыми. Китай надеется к концу года провакцинировать 64% населения.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!