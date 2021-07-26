В Китае эвакуировали более 1,65 млн человек из-за шторма "Иньфа"

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские власти эвакуировали более 1,65 млн жителей восточной провинции Чжэцзян из-за приближающегося тропического шторма "Иньфа", сообщает газета Global Times.

В целях обеспечения безопасности была приостановлена работа метро и железнодорожного транспорта.

Местные власти ввели первый уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

По данным Национальной метеорологической службы Китая, сегодня в 09.50 по местному времени шторм "Иньфа" достиг побережья провинции Чжэцзян. Отмечается, что от шторма могут пострадать Шанхай, провинции Чжэцзян, Цзянсу и другие районы на востоке Китая.

Министр водных ресурсов Китая заявил, что шторм движется медленно с достаточным количеством водяного пара и легко может вызвать продолжительные проливные дожди и сильные ветры, что может привести к серьезным последствиям. Он призвал власти принять меры в городах, чтобы предотвратить наводнения.-0-