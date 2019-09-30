В Китае эвакуировали более 20 тыс. человек из-за угрозы тайфуна

30 сентября, Фучжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Из китайской провинции Фуцзянь эвакуировали более 20 тыс. человек из-за приближающегося тайфуна "Митаг".
"Митаг", 18-й тайфун в этом году, заставил эвакуироваться более 20 тыс. жителей восточной китайской провинции Фуцзянь", - говорится в сообщении.
По прогнозу Центральной метеостанции Китая, тайфун "Митаг" достигнет северо-восточной части Тайваня сегодня вечером, затем продолжит движение в северном направлении и обрушится на побережье провинции Чжэцзян 1 октября. Под влиянием тайфуна окажется также провинция Фуцзянь. Ожидается, что прохождение тайфуна продлится два дня.
Сообщается, что из-за приближения тайфуна в провинции Фуцзянь временно закрыты 43 приморские туристические зоны, а также 241 строительная площадка.-0-