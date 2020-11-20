В Китае грузовик въехал в похоронную процессию

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли, еще четыре получили травмы в результате наезда грузовика на траурную процессию в провинции Хэнань в Центральном Китае. Об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением транспорта Министерства общественной безопасности КНР, сообщает ТАСС.

ДТП произошло в городе Синьян примерно в 5:00 (00:00 по минскому времени). Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают представители местных правоохранительных органов. Ведется следствие.-0-