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29 июля 2020, 07:53

В Китае и Республике Корея отмечен рост заболеваемости COVID-19

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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае и Республике Корея отмечен рост заболеваемости COVID-19, сообщает AP News.

Китайские власти сообщили о 101 случае заражения коронавирусом нового типа за сутки. Это наиболее высокий рост заболеваемости за несколько недель. На северо-западе Синьцзяна зарегистрировано 89 случаев. Восемь заболевших выявили на северо-востоке провинции Ляонин и одного в Пекине. Еще трое - вернувшиеся из-за границы граждане КНР.

В больницах страны на лечении находятся 482 пациента с установленным диагнозом. Еще 274 человека изолированы с подозрением на коронавирус. Вспышка заболеваемости в Синьцзяне локализована. В столице региона и крупнейшем городе Урумчи власти ограничили движение общественного транспорта и проводят массовое тестирование.

В Республике Корея за сутки зарегистрировано 48 случаев COVID-19. Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в результате новых данных в целом по стране зарегистрирован 14 251 случай заболевания коронавирусом, из них 300 - с летальным исходом. Что касается новых пациентов, то 14 заразились в стране, а остальные 34 человека прибыли из-за границы.

В Республике Корея ежедневно сообщают о 20-60 новых случаях заболеваемости. Эксперты связывают это с ослаблением с начала мая строгих мер социального дистанцирования.-0-

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