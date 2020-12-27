В Китае использование допинга будет уголовным преступлением

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай официально объявил использование допинга уголовным преступлением. Соответствующие поправки в законодательство одобрил Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, сообщает агентство "Синьхуа".

Решение вступит в силу 1 марта 2021 года и названо историческим шагом в антидопинговой борьбе Китая.

Уличенным в допинге будет грозить до трех лет лишения свободы и штраф. Более строгие наказания будут применены к тем, кто заставляет спортсменов использовать запрещенные вещества.-0-