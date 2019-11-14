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14 ноября 2019, 09:52

В Китае испытали аппарат для посадки на Марс

Фото ТАСС
Фото ТАСС

14 ноября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае испытали аппарат для посадки на поверхность Марса, сообщает Национальное космическое управление Китая.

Эксперимент проводился на крупнейшем в Азии испытательном полигоне в районе города Хуайлай в провинции Хэбэй на севере Китая в присутствии официальных лиц и журналистов.

При помощи специального устройства с высоты 70 м была осуществлена симуляция снижения со скоростью, соответствующей гравитации Красной планеты.

В Национальном космическом управлении Китая сообщили, что КНР в 2020 году планирует направить свой первый автоматический аппарат к Марсу и получить образцы грунта с поверхности этой планеты. Пилотируемый полет к ней, как полагают местные эксперты, состоится до 2050 года.-0-

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