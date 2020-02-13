В Китае из-за коронавируса количество международных авиамаршрутов сократилось на 67%

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число используемых международных авиационных маршрутов между Китаем и другими странами за время вспышки в КНР нового коронавируса сократилось на 67%. К такому выводу пришла ведущая японская экономическая газета Nikkei, сообщает ТАСС.

Примерно на 80% сократилось число авиационных трасс, соединяющих Китай с США, которые ввели наиболее жесткие ограничения на въезд в страну иностранных граждан из КНР. Примерно на половину уменьшилось количество авиалиний между Китаем и Японией, а также Республикой Корея.

Сокращение уже повлияло на планы по меньшей мере 2,4 млн человек. Как считает Nikke, это нанесет непосредственный удар по доходам мировой туристической индустрии и может привести к замедлению темпов роста глобальной экономики.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения зафиксированы в 24 странах. По состоянию на сегодняшний день число умерших от коронавируса COVID-19 только в провинции Хубэй достигло 1310 человек, заболели 48,2 тыс. человек, выздоровел 3441 житель.-0-