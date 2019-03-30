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В Китае из-за лесного пожара эвакуировали более 3,8 тыс. человек

В мире 30.03.2019 | 14:15

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,8 тыс. человек эвакуированы в китайской провинции Шаньси из-за лесного пожара, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.

Пожар в пригороде Чанчжи начался 29 марта. В настоящее время площадь возгорания достигла 360 га.

В борьбе с огнем задействованы почти 1,6 тыс. человек и более 30 пожарных машин. В тушении лесного пожара принимают участие 6 самолетов.-0-

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Китай, пожар
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