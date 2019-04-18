В Китае из-за лесного пожара эвакуированы более 11 тыс. человек

18 апреля, Шэньян /БЕЛТА - Синьхуа/. На северо-востоке Китая из-за лесного пожара вблизи горы Ципань эвакуированы более 11 тыс. человек, сообщают местные власти.
Пожар начался 17 апреля в 13.50 по местному времени и из-за сильного ветра быстро распространился.
С возгоранием борются более 4 тыс. человек, задействованы 6 беспилотных летательных аппаратов и свыше 150 пожарных машин.
Ведется расследование причин пожара.-0-
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