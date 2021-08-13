В Китае из-за проливных дождей погиб 21 человек

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 21 человек погиб, четверо пропали без вести в результате проливных дождей в провинции Хубэй в Центральном Китае. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные местных властей.

По сообщению администрации, с 21.00 11 августа по 9.00 12 августа общее количество осадков в поселке Люлинь уезда Суйсянь этой провинции достигло 503 мм. В результате средняя глубина скопившейся воды составила 3,5 м.

В населенном пункте пострадали свыше 8 тыс. человек.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий стихии и спасательная операция.-0-