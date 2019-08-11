В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 30 человек

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Лекима" накрыл восток Китая, жертвами стихии стали 30 человек, сообщает агентство "Синьхуа".
Тайфун "Лекима" с порывами ветра до 187 км/ч обрушился на территорию провинции Чжэцзян 10 августа и принес в регион сильные ливни. В результате погибшими считаются 30 человек, еще 18 человек пропали без вести.
В провинции Чжэцзян тайфун повредил более 173 тыс. га сельскохозяйственных культур и 34 тыс. домов. Прямые экономические потери составляют 14,57 млрд юаней (около $2,1 млрд).
В регионе нарушено транспортное сообщение, поскольку местные власти были вынуждены отменять авиарейсы и приостанавливать железнодорожное сообщение. Наибольшие разрушения зафиксированы в округе Юнцзи.
Из-за разгула стихии пришлось эвакуировать в безопасные места около 1,08 млн человек. Спасательные работы продолжаются.
"Лекима" стал самым сильным тайфуном в Китае в этом году.-0-
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